स्वाभिमान रैली: चारू चौधरी बोलीं-किसी को अधिकार नहीं कि किसी का अपमान करे; की गठबंधन मजबूत करने की अपील

जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचते ही पंडाल नारों से गूंज उठा। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयंत चौधरी के साथ मंच पर उनकी पत्नी चारू चौधरी और बेटी भी मौजूद रहीं।

सहारनपुर के रामपुर मनिहारान स्थित गोचर कृषि इंटर कॉलेज के मैदान में राष्ट्रीय लोकदल की स्वाभिमान रैली आयोजित की जा रही है। रैली में केंद्रीय राज्यमंत्री और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अपनी पत्नी चारू चौधरी और बेटी के साथ पहुंचे। सुबह से ही रैली स्थल पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटती रही।

चारू चौधरी ने कहा- किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं रैली में चारू चौधरी ने कहा,'किसी को अधिकार नहीं है कि किसी का अपमान करे। यह उनकी सोच को दर्शाता है।” उन्होंने कहा कि उनकी शादी यहां हुई है और वह यहां आकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा अपने पति जयंत चौधरी पर गर्व है। कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने की अपील चारू चौधरी ने कार्यकर्ताओं से क्षेत्रीय संगठन को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में गठबंधन को मजबूत करने के लिए भी काम करना होगा।

2027 चुनाव से पहले रालोद का शक्ति प्रदर्शन

विधानसभा चुनाव-2027 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित इस रैली को रालोद के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है।



सुबह से जुटते रहे समर्थक

रैली स्थल पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह और बढ़ गया। पूरे पंडाल में रालोद के समर्थन में नारे लगाए गए।