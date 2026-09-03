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स्वाभिमान रैली: चारू चौधरी बोलीं-किसी को अधिकार नहीं कि किसी का अपमान करे; की गठबंधन मजबूत करने की अपील

Thu, 03 Sep 2026 03:31 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 03 Sep 2026 03:31 PM IST
सार

सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में रालोद की स्वाभिमान रैली में चारू चौधरी ने कहा कि किसी को किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षेत्रीय संगठन और आगामी चुनाव में गठबंधन को मजबूत करने की अपील की।

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Charu Chaudhary Says No One Has the Right to Insult Anyone, Urges Workers to Strengthen Alliance
सहारनपुर में जयंत चाैधरी की स्वाभिमान रैली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर के रामपुर मनिहारान स्थित गोचर कृषि इंटर कॉलेज के मैदान में राष्ट्रीय लोकदल की स्वाभिमान रैली आयोजित की जा रही है। रैली में केंद्रीय राज्यमंत्री और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अपनी पत्नी चारू चौधरी और बेटी के साथ पहुंचे। सुबह से ही रैली स्थल पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटती रही।

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मंच पर चारू चौधरी और बेटी के साथ नजर आए जयंत
जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचते ही पंडाल नारों से गूंज उठा। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयंत चौधरी के साथ मंच पर उनकी पत्नी चारू चौधरी और बेटी भी मौजूद रहीं।

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Charu Chaudhary Says No One Has the Right to Insult Anyone, Urges Workers to Strengthen Alliance
सहारनपुर में जयंत चाैधरी की स्वाभिमान रैली - फोटो : अमर उजाला

चारू चौधरी ने कहा- किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं
रैली में चारू चौधरी ने कहा,'किसी को अधिकार नहीं है कि किसी का अपमान करे। यह उनकी सोच को दर्शाता है।” उन्होंने कहा कि उनकी शादी यहां हुई है और वह यहां आकर खुश हैं।
उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा अपने पति जयंत चौधरी पर गर्व है।

कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने की अपील
चारू चौधरी ने कार्यकर्ताओं से क्षेत्रीय संगठन को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में गठबंधन को मजबूत करने के लिए भी काम करना होगा।

Charu Chaudhary Says No One Has the Right to Insult Anyone, Urges Workers to Strengthen Alliance
जयंत चाैधरी की स्वाभिमान रैली - फोटो : अमर उजाला
2027 चुनाव से पहले रालोद का शक्ति प्रदर्शन
विधानसभा चुनाव-2027 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित इस रैली को रालोद के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है।

सुबह से जुटते रहे समर्थक
रैली स्थल पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह और बढ़ गया। पूरे पंडाल में रालोद के समर्थन में नारे लगाए गए।
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