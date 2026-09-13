सहारनपुर: लाठी-डंडों से पीटकर महिला की हत्या, जेठ और भतीजा घायल, नयागांव में घर में घुसकर वारदात

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सहारनपुर स्थित बड़गांव थाना क्षेत्र के नयागांव में दो पक्षों के बीच मारपीट के दौरान तीसरे पक्ष से हुई कहासुनी के बाद हमलावरों से बेटे को बचाने आई अनिता (48) की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। हमले में मृतका के जेठ रमेश और जेठ का बेटा अमरीश भी घायल हुए हैं। मृतका के जेठ की तहरीर पर एक महिला सहित आठ हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को घर पर रखकर अंतिम संस्कार से मना कर दिया। अधिकारियों के आश्वासन पर ढाई घंटे बाद संस्कार किया गया।

नयागांव निवासी संदीप और आशा कार्यकर्ता रूमा पक्ष के बीच शुक्रवार देर शाम किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान दोनों पक्ष लड़ते-लड़ते विनोद उर्फ कल्लू के घर में घुस गए। यहां विनोद के बेटे अंकुर ने उनका विरोध किया। आरोप है कि तभी दोनों पक्षों के लोगों ने अंकुर पर हमला कर दिया। अंकुर को बचाने के लिए उसकी मां अनिता, ताऊ रमेश और तहेरे भाई अमरीश आए। तभी आरोपियों ने उन पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।



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परिजनों ने घायलों को बड़गांव स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। गंभीर होने पर पुलिस उन्हें जिला अस्पताल ले गई। जिला अस्पताल में अनिता को मृत घोषित कर दिया, जिसके सिर में गंभीर चोट लगी हुई थी। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर महिला की हत्या की है। घटना की सूचना पर सीओ देवबंद अमित सिंह ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की।



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शाम करीब चार बजे पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाया गया। इसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों का कहना था कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, तभी शव का अंतिम संस्कार होगा। सीओ देवबंद समेत नानौता, देवबंद और नागल थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीओ ने 24 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद ही परिजनों ने शाम करीब साढ़े छह बजे अंतिम संस्कार किया। मृतका के जेठ रमेश की तहरीर पर आरोपी राजवीर, उसकी पत्नी मुन्नी, संदीप, सचिन, अंकित, आशु, विकास और विशाल के खिलाफ हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

