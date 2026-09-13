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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Link sent under the guise of Starlink internet; mobile hacked, 1.22 lakh siphoned from account.

Saharanpur News: स्टारलिंक इंटरनेट के नाम से भेजा लिंक, मोबाइल हैक, खाते से उड़ाए 1.22 लाख

Sun, 13 Sep 2026 01:06 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 01:06 AM IST
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Link sent under the guise of Starlink internet; mobile hacked, 1.22 lakh siphoned from account.
सहारनपुर। साइबर ठगों ने स्टारलिंक इंटरनेट के नाम पर भेजे गए लिंक के जरिये अधिवक्ता का मोबाइल हैक कर लिया। करीब घंटे तक मोबाइल हैकरों के कब्जे में रहा। मोबाइल दोबारा शुरू होने पर बैंक और क्रेडिट कार्ड से रकम निकालने पर ठगी का पता चला। खाते से ठगों ने 1.22 लाख रुपये उड़ाए।
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कोतवाली मंडी क्षेत्र में मोहल्ला पीर वाली गली सराय मरदान अली निवासी आसिम फिरोज ने तहरीर देकर बताया कि पिता अधिवक्ता हैं। उनके मोबाइल पर स्टारलिंक इंटरनेट के नाम से एक लिंक भेजा गया था। गलती से लिंक दबाने के बाद मोबाइल हैक हो गया। करीब दो घंटे तक मोबाइल ठीक से काम नहीं कर सका। इसके बाद मोबाइल शुरू हुआ तो बैंक और क्रेडिट कार्ड से रकम निकाले जाने के मेसेज मिले।
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यूको बैंक से 19 हजार, बैंक ऑफ बड़ौदा से 40 हजार, अमेजन कार्ड वॉलेट ट्रांजेक्शन से 3500 रुपये और एक्सिस क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक खाते से 60 हजार रुपये निकाले गए। जांच अधिकारी निरीक्षक सिराजुद्दीन ने बताया कि अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जिस खाते में रकम ट्रांसफर हुई है, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है।
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