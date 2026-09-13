Saharanpur News: युवती को बाजार में रोका, धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

पीड़ित पिता ने थाना कुतुबशेर में तहरीर देकर बताया कि 10 सितंबर को बेटी अपनी भतीजी के साथ बाजार में सामान लेने गई थी। आरोप है कि गांव का ही एक युवक ने उसका पीछा किया। दोनों दुकान पर खरीदारी कर रही थीं, तभी युवक दुकान के अंदर पहुंच गया। उसने दुकानदार से रुपये न लेकर सामान देने की बात कही। इसके बाद युवक कुछ पैकेट लेकर युवती को देने लगा। युवती डरकर दुकान से बाहर निकली तो आरोपी युवक ने उसका पीछा किया और गाली-गलौज करने लगा।आरोप है कि युवक ने जातिसूचक टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी करना चाहता है और शादी के बाद उसे धर्म परिवर्तन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर जबरन उठाकर ले जाने की धमकी भी दी। घबराई युवती रोते हुए पास की दुकान में रुक गई। करीब आधे घंटे बाद गांव का ही एक युवक वहां से गुजरा। युवती ने उसे आवाज देकर मदद मांगी। आरोप है कि आरोपी ने युवक को भी रुपये का लालच दिया लेकिन उसने रुपये लेने से इनकार कर दोनों युवतियों का साथ दिया और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया।युवती के पिता की तहरीर पर दूसरे पक्ष के आरोपी पिता व उसके बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।रविकांत पाराशर, सीओ प्रथम