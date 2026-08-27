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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   A 215-kilometer-long pipeline will be laid; a population of one lakh will receive drinking water.

Saharanpur News: बिछेगी 215 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, एक लाख आबादी को मिलेगा पेयजल

Thu, 27 Aug 2026 02:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 27 Aug 2026 02:09 AM IST
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A 215-kilometer-long pipeline will be laid; a population of one lakh will receive drinking water.
सहारनपुर। जनपद की चार नगर पंचायतों में पेयजल व्यवस्था के लिए 215 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का जाल बिछेगा। इससे 21,984 घरों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे एक लाख से अधिक आबादी शुद्ध पेयजल से लाभान्वित होगी। इसके लिए शासन ने 65.53 करोड़ रुपये का बजट भी जारी हो चुका है।
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छुटमलपुर, बेहट, नानौता और तीतरों नगर पंचायतों में बड़ी आबादी पेयजल के संकट से गुजर रही है। इन नगर पंचायतों में पेयजल व्यवस्था सुधारने और नए घरों को कनेक्शन देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है। तीतरों में काम शुरू हो चुका है। बेहट और नानौता में कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केवल बारिश की वजह से काम शुरू करने में देरी हो रही है। हालांकि नानौता में ओवरहेड टैंक बनाने के लिए मिट्टी के परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए मिट्टी का नमूना जांच के लिए आईआईटी रुड़की भेजा गया है।
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रिपोर्ट आते ही काम शुरू होगा। छुटमलपुर में काम करने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जल निगम चारों नगर पंचायतों में पहली बार स्काडा सिस्टम (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) स्थापित करने जा रहा है। इससे एक कक्ष में बैठकर जलापूर्ति व्यवस्था को संचालित किया जा सकेगा। यदि लाइन में कहीं भी कोई लीकेज या अन्य समस्या है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकेगा।
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तीतरों नगर पंचायत
-कुल बजट 7.94 करोड़ रुपये
-एक ओवरहेड टैंक बनेगा
-तीन नए ट्यूबवेल, तीन नए पंप हाउस, तीन नए पंपिंग प्लांट और तीन पुराने पंपिंग प्लांट सुधारे जाएंगे
-20.98 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछेगी
-2,761 घरेलू कनेक्शन (2,484 नए और 277 पुराने)
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बेहट नगर पंचायत
-कुल बजट 13.65 करोड़ रुपये
-एक ओवरहेड टैंक बनेंगे
-तीन ट्यूबवेल, तीन पंप हाउस और तीन पंपिंग हाउस
-53.06 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछेगी
-5,323 घरेलू कनेक्शन (3,991 नए और 1,332 पुराने)
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छुटमलपुर नगर पंचायत
-कुल बजट 23.68 करोड़ रुपये
-दो ओवरहेड टैंक बनेंगे
-सात ट्यूबवेल, सात पंप हाउस और सात पंपिंग प्लांट लगेंगे
-72.75 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछेगी
-6,684 घरेलू कनेक्शन (4,771 नए और 1,913 पुराने)
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नानौता नगर पंचायत
-कुल बजट 20.26 करोड़ रुपये
-दो ओवरहेड टैंक बनेंगे
-आठ ट्यूबवेल, आठ पंप हाउस और आठ पंपिंग प्लांट लगेंगे
-59.61 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछेगी
-7,216 घरेलू कनेक्शन (4,576 नए और 2,640 पुराने)
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जिन नगर पंचायतों के लिए बजट मिला है। वहां काम शुरू करने के लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रयास यही है कि कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय से पूरा हो, जिससे नागरिकों को समय से पेयजल की आपूर्ति की जा सके।
- रुचिन यादव, अधिशासी अभियंता, जल निगम
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