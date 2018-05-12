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ÚUæ×ÂéÚU ×çÙãUæÚUæÙ (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð ÚUæ×ÚUçÌ °Áê·ð¤àæÙ ·¤æòÂÜñ€â ·¤è â¢SÍæ çãUÜðÚUè ç€Ü¢ÅUÙ Ùçâü¢» S·ê¤Ü ×ð´ ¥¢ÌÚUÚUæcÅþUèØ Ùâðüâ çÎßâ ·ð¤ ©UÂÜÿØ ×ð´ ãéU° ·¤æØü·ý¤× ×ð´ âðßæ Öæß ·¤æ â¢·¤ËÂ çÜØæ »ØæÐ
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ÕðSÅU SÅêUÇð´UÅU Ùâü ·¤æ ¥ßæÇüU Áè°Ù°× ·¤è ÖæßÙæ àæ×æü ¥õÚU °°Ù°× ·¤è àæçàæ âñÙè Ùð ÂýæŒÌ ç·¤ØæÐ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ÇUæ. âßðüàæ çâ¢ãU Ùð ·¤ãUæ ç·¤ SßæS‰Ø ·ð¤ ÂýçÌ â×çÂüÌ âðßæÖæß °·¤ °ðâæ ©UÂãUæÚU ãñU Áô ç·¤âè ·¤ô Öè çÎØæ Áæ â·¤Ìæ ãñU ©Uâð ·ð¤ßÜ ßô ãUè ÙãUè´ ©Uâ·ð¤ âÂ·ü¤ ×ð´ ¥æÙð ßæÜð ÂýˆØð·¤ ÃØç€Ì ·¤ô ÜæÖ Âãé¢U¿Ìæ ãñUÐ ÁñâÙ, ¥×ëÌæ, ÖæßÙæ, çÂýØæÁ¢çÜ, çÙãUæçÚU·¤ ¥æçÎ ×õÁêÎ ÚUãðUÐ ©UÏÚU, ÇUè°ßè ÂçŽÜ·¤ S·ê¤Ü ×ð´ Öè Õ‘¿ô´ mæÚUæ ×ÎÚU ÇðU ÂÚU âæ¢S·ë¤çÌ·¤ ·¤æØü·ý¤×ô´ ·¤è àææÙÎæÚU ÂýSÌéçÌ Îè »§üÐ ÂýÏæÙæ¿æØü âˆØð¢¼ý àæé€Üæ Ùð Õ‘¿ô´ ·¤ô ¥æàæèßæüÎ Îð·¤ÚU ©UÙ·ð¤ ©U’’ßÜ ÖçßcØ ·¤è àæéÖ·¤æ×Ùæ°¢ ÎèÐ
ÚUæ×ÂéÚU ×çÙãUæÚUæÙ (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð ÚUæ×ÚUçÌ °Áê·ð¤àæÙ ·¤æòÂÜñ€â ·¤è â¢SÍæ çãUÜðÚUè ç€Ü¢ÅUÙ Ùçâü¢» S·ê¤Ü ×ð´ ¥¢ÌÚUÚUæcÅþUèØ Ùâðüâ çÎßâ ·ð¤ ©UÂÜÿØ ×ð´ ãéU° ·¤æØü·ý¤× ×ð´ âðßæ Öæß ·¤æ â¢·¤ËÂ çÜØæ »ØæÐ
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