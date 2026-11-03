Rampur News: बिना नंबर की स्कॉर्पियो में एक करोड़ की अफीम लेकर घूम रहे थे तीन युवक, गिरफ्तार

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तलाशी के दौरान गाड़ी से करीब 20 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी अफीम कहां से लाए थे और इसकी आपूर्ति कहां की जानी थी, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है।पुलिस के अनुसार, नारकोटिक्स की बरेली टीम ने थाना पुलिस को साथ लेकर सोमवार रात करीब 7:30 बजे शाहबाद की ओर से आ रही एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार को रोक लिया। ताजपुर बेहटा गांव के पास शाहबाद-बिलारी मार्ग पर आ रही कार पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी।टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो अंदर से अफीम के चार पैकेट बरामद हुए। पुलिस ने वाहन में सवार तीनों युवकों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। बरामद अफीम की मात्रा करीब 20 किलोग्राम और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई है।एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से करीब 20 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब एक करोड़ रुपये की कीमत है। पकड़े गए आरोपियों में बरेली निवासी नवीन और अवधेश तथा पंजाब निवासी विपिन शामिल हैं। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।