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सत्ता का संग्राम: रामपुर में जनता ने बताए 2027 चुनाव के मुद्दे, विकास पर क्या बोले लोग, देखें रिपोर्ट

Wed, 02 Sep 2026 10:03 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 02 Sep 2026 10:03 AM IST
सार

अमर उजाला के चुनावी रथ 'सत्ता का संग्राम' ने रामपुर में अपने अभियान के दौरान आम जनता से बात की। इस दौरान विकास, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई।

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Satta Ka Sangram People in Rampur outline issues for the 2027 election
रामपुर में सत्ता का संग्राम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है, और राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस चुनावी माहौल में रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत पहुंची, ताकि जनता की भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक से संतुष्टि, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय जानी जा सके।

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रामपुर के युवाओं की क्या राय
रामपुर की छात्राओं ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि विधायक को सभी के लिए समान होना चाहिए और समान नजरिए से काम करना चाहिए। उनका मानना है कि विधायक का मुख्य ध्यान विकास पर होना चाहिए। एक युवा ने कहा कि विधायक को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और सशक्तिकरण पर जोर देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर युवाओं ने चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि रामपुर में स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है, हालांकि कुछ कदम उठाए गए हैं। शिक्षा और अन्य सुविधाओं में भी और अधिक सुधार की गुंजाइश है। छात्राओं ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले पांच वर्षों में रामपुर में काफी बदलाव हुए हैं, जैसे कि विश्वविद्यालयों की स्थापना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की दिशा में अग्रसर हैं।

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रामपुर के किसानों ने 2027 चुनाव को लेकर बता दिए अपने मुद्दे
रामपुर के किसानों ने 2027 के चुनाव के मद्देनजर अपनी बात रखी। उनके प्रमुख मुद्दों में सड़क, पानी, खाद, सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा शामिल हैं।

व्यापारियों से बातचीत
रामपुर के व्यापारियों ने ऑनलाइन शॉपिंग के कारण अपने व्यवसाय पर पड़ने वाले असर के बारे में चिंता व्यक्त की और सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की। इसके अतिरिक्त, लोगों ने सड़कों पर जलभराव, भ्रष्टाचार, शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त की।

रामपुर में जनता के सबसे अहम चुनावी मुद्दे क्या?
जनता ने कहा, युवाओं के लिए रोजगार सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा है। नाली और बिजली जैसे मुद्दों से हटकर, युवाओं के पास प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार के अवसर सीमित हैं। रामपुर में ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां युवा शिक्षित होकर यहीं फैक्ट्रियां स्थापित कर सकें। पहले रामपुर फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब रोजगार के मामले में यह पीछे है। बेहतर रोजगार और शिक्षा व्यवस्था युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रामपुर में विकास हुआ है, लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। 

कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर जनता की राय
कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर, एक छात्रा ने ज्वाला नगर जैसे क्षेत्रों में हुए सकारात्मक बदलावों और महिला सुरक्षा पर पुलिस द्वारा ध्यान दिए जाने का उल्लेख किया। एक नागरिक ने बताया कि रामपुर में चोरियां घटी हैं और सुरक्षा में सुधार हुआ है। हालांकि, खाद की उपलब्धता को लेकर एक शिकायत भी सामने आई, जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण समय लगने की बात कही गई।

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