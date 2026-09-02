फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Uproar at the Kotwali police station over a second marriage; eight people detained.

Rampur News: दूसरी शादी को लेकर कोतवाली में हंगामा, आठ हिरासत में

Wed, 02 Sep 2026 02:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Uproar at the Kotwali police station over a second marriage; eight people detained.
स्वार। पति की दूसरी शादी को लेकर चल रहे विवाद में मंगलवार को कोतवाली परिसर में हंगामा हो गया। समझौते के लिए पहुंचे दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद गाली-गलौज शुरू हो गई। पुलिस ने आठ लोगों को हिरासत में लेकर शांतिभंग की कार्रवाई की है।
विज्ञापन

उत्तराखंड के बाजपुर निवासी इरफान अली ने करीब नौ वर्ष पहले शहनाज से शादी की थी, जिनसे उनके दो बच्चे हैं। उनका विवाद परिवार न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि इरफान ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना करीब एक वर्ष पहले स्वार की शबीना से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता गया। मामला स्वार कोतवाली पहुंचने पर मंगलवार को पुलिस ने इरफान, उसकी दोनों पत्नियों और दोनों पक्षों को बुलाया। पुलिस दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास कर रही थी।
विज्ञापन

समझौते के दौरान दोनों महिलाओं ने तलाक देने से इन्कार कर दिया, जिससे कहासुनी और हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिससे कोतवाली परिसर में अफरातफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने इरफान अली, शाकिर, शहनाज, वत्तरी, दानिश, मुस्ताक, शबीना और बिस्मिल्लाह सहित आठ लोगों को हिरासत में ले लिया। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि न्यायालय में विचाराधीन विवाद के चलते हंगामा करने वाले आठ लोगों पर शांतिभंग की कार्रवाई हुई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed