Rampur News: निर्माणाधीन मकान में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

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मंगलवार की सुबह जब मजदूर काम के लिए साईं विहार कॉलोनी स्थित यश के निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे तो उन्होंने मकान का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इस पर उन्होंने परिवार के लोगों को सूचना दी। सूचना के बाद परिवार के लोग पहुंचे। सीढ़ी के सहारे पड़ोसी और परिवार के लोग मकान के भीतर घुसे तो एक बांस पर यश कौशिक का शव फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।परिजनों के मुताबिक, यश की शादी करीब पांच वर्ष पहले साईं विहार निवासी युवती से हुई थी। दोनों का चार वर्ष का बेटा है। यश करीब डेढ़ वर्ष तक रुद्रपुर में होटल चलाता था। इसके बाद वह संभल लौट गया था। इस दौरान उसका माता-पिता से पारिवारिक विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में परिवार का विवाद सुलझ गया। इसके बाद माता-पिता ने यश को अलग रहने के लिए करीब 15 लाख रुपये दिए थे। यश ने इन पैसों से करीब एक महीने पहले साईं विहार में जमीन खरीदी और मकान का निर्माण शुरू करा दिया।यश की मां सुमनलता ने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए। उधर, यश की पत्नी ने सास के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उसका कहना है कि दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था।0000तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाईसीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। फिलहाल मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।