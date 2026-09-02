Rampur News: केलाखेड़ा मार्ग पर गड्ढे में पहिया जाने से बाइक सवार घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
स्वार। केलाखेड़ा मार्ग पर रविवार देर शाम सड़क के गहरे गड्ढे में बाइक का पहिया जाने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार शाकिर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को परिजन हायर सेंटर ले गए हैं।
क्षेत्र के बिजड़ा नानकार गांव निवासी शाकिर रविवार रात करीब आठ बजे केलाखेड़ा, उत्तराखंड से बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। बताया गया कि रात के अंधेरे में रायपुर गांव के सामने पहुंचते ही सड़क पर बने गहरे गड्ढे में बाइक का पहिया पड़ गया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और शाकिर सड़क पर जा गिरे। हादसा होते ही आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंच गए और घायल की मदद की। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए और शाकिर को उपचार के लिए हायर सेंटर ले गए।
ग्रामीणों का कहना है कि स्वार-केलाखेड़ा मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। उनका आरोप है कि मार्ग से अवैध खनन में लगे वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग की ओर से गड्ढों को भरने और सड़क की मरम्मत कराने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
क्षेत्र के बिजड़ा नानकार गांव निवासी शाकिर रविवार रात करीब आठ बजे केलाखेड़ा, उत्तराखंड से बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। बताया गया कि रात के अंधेरे में रायपुर गांव के सामने पहुंचते ही सड़क पर बने गहरे गड्ढे में बाइक का पहिया पड़ गया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और शाकिर सड़क पर जा गिरे। हादसा होते ही आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंच गए और घायल की मदद की। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए और शाकिर को उपचार के लिए हायर सेंटर ले गए।
विज्ञापन
ग्रामीणों का कहना है कि स्वार-केलाखेड़ा मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। उनका आरोप है कि मार्ग से अवैध खनन में लगे वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग की ओर से गड्ढों को भरने और सड़क की मरम्मत कराने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
विज्ञापन