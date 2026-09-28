Rampur News: बारिश में कच्चे मकान की छत गिरी, मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 01:37 AM IST
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रामपुर। दो दिन से हो रही लगातार बारिश के बीच काशीपुर गांव में रविवार को कच्चे मकान की जर्जर छत अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से चारपाई पर बैठीं 65 वर्षीय लाडो की मौत हो गई।
कच्चे मकान की छत गिरने की तेज आवाज सुनकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने आनन-फानन मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची।
बताया गया कि मकान काफी पुराना और कच्चा था। छत लंबे समय से जर्जर हालत में थी। लगातार बारिश के कारण छत और कमजोर हो गई थी। शनिवार की शाम करीब चार बजे अचानक छत भरभराकर नीचे आ गिरी और उसके नीचे बैठी महिला दब गई। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
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ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में अब भी कई कच्चे और जर्जर मकान हैं। बारिश के दौरान इन मकानों में रहने वाले परिवारों को छत गिरने का खतरा बना रहता है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
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काशीपुर गांव पहुंचकर प्रशासनिक टीम ने मौका मुआयना किया है। प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। - रत्निका श्रीवास्तव, एसडीएम (सदर)
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कच्चे मकान की छत गिरने की तेज आवाज सुनकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने आनन-फानन मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची।
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बताया गया कि मकान काफी पुराना और कच्चा था। छत लंबे समय से जर्जर हालत में थी। लगातार बारिश के कारण छत और कमजोर हो गई थी। शनिवार की शाम करीब चार बजे अचानक छत भरभराकर नीचे आ गिरी और उसके नीचे बैठी महिला दब गई। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
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ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में अब भी कई कच्चे और जर्जर मकान हैं। बारिश के दौरान इन मकानों में रहने वाले परिवारों को छत गिरने का खतरा बना रहता है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
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काशीपुर गांव पहुंचकर प्रशासनिक टीम ने मौका मुआयना किया है। प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। - रत्निका श्रीवास्तव, एसडीएम (सदर)