Rampur News: बारिश से चार मकान क्षतिग्रस्त, दो महिलाओं समेत तीन घायल

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पटवाई के भोरकी गांव में कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे में दबकर राधा गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके पैर में फ्रैक्चर और गले में चोट आई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।बिलासपुर के पदपुरी गांव में कच्चे मकान की पिछली दीवार गिरने से घनश्याम श्रीवास्तव मलबे में दबकर घायल हो गए। हादसे में मकान की टीनशेड भी ढह गई। मकान में घरेलू सामान के साथ मवेशी भी बंधे थे।वहीं, टांडा तहसील क्षेत्र में अतिवृष्टि से चार मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन ने दो प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता उपलब्ध करा दी है, जबकि दो अन्य मामलों में राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर विवरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन की टीमें क्षति का आकलन कर रही हैं। संवाद