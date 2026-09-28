Rampur News: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर परिवार पर हमला, नौ के खिलाफ रिपोर्ट

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ग्राम बैजना निवासी अंजुम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 11 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद करीब 2:20 बजे वह परिवार के लोगों और नंदोई के साथ घर पहुंची थीं।आरोप है कि इसी दौरान गांव के जुल्फिकार, कैफ, शुऐब, हमशाद अली, रुखसाद, नावेद, मौअज्जम, मुआफिक और रहमत अली एक राय होकर धारदार हथियार, तमंचे और लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए परिवार के लोगों पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया।तहरीर के अनुसार, परिवार के लोगों ने कमरों में घुसकर अपनी जान बचाई। सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना की मोबाइल से वीडियो बनाए जाने का भी दावा किया गया है। महिला ने बताया कि पुलिस ने हमशाद अली को घटना में प्रयुक्त तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था।सीओ पंकज पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।