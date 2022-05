{"_id":"627dc5f73707151d566b2aee","slug":"rampur-union-minister-mukhtar-abbas-naqvi-will-inaugurate-the-country-s-first-amrit-sarovar-today","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामपुर: केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज करेंगे देश के पहले 'अमृत सरोवर' का उद्घाटन, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: अनुराग सक्सेना Updated Fri, 13 May 2022 08:14 AM IST