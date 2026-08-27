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Rampur News: पैसों के विवाद में घर के बाहर मारपीट, तीन घायल

Thu, 27 Aug 2026 12:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 27 Aug 2026 12:39 AM IST
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Three injured in scuffle outside house over money dispute.
टांडा। पैसे के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद में घर के बाहर मारपीट कर तीन लोगों को घायल करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला करने के साथ ही पीड़ित की बाइक भी तोड़ दी।
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अहमदनगर कला निवासी आसिफ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका दूला शाह से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि बुधवार को दूला शाह उसके घर के बाहर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर दूला शाह के बुलाने पर शमशाद, जीशान और अरकान लाठी-डंडे, लोहे की रॉड व ईंट-पत्थर लेकर पहुंच गए और उसके साथ मारपीट की। हमले में आसिफ के सिर में गंभीर चोट आई।
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शोर सुनकर आसिफ की सास साबरी और ससुर जर्रार भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और उसकी बाइक तोड़कर फरार हो गए।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर दूला शाह, शमशाद, जीशान और अरकान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ पंकज पंत ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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