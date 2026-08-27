Rampur News: भाखड़ा डैम में गड्ढे से पानी के रिसाव को रोकने का काम शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगर की भाखड़ा डैम में कुछ दिनों से लोग डैम के फर्श में गड्ढा होने की वजह से पानी का रिसाव होने की शिकायत कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कुछ दिन पहले एसडीएम आनंद कुमार कनौजिया को ज्ञापन देकर पानी का रिसाव बंद कराने की मांग की थी। उन्होंने भाखड़ा डैम निर्माण में हुए घोटाले की जांच करने का मुद्दा भी उठाया था।एसडीएम के आदेश पर नहर विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को पानी के रिसाव वाले गड्ढे में पत्थर और जियो बैग डलवाने का कार्य जेसीबी मशीन से कराया, ताकि पानी का रिसाव बंद हो सके।नहर विभाग के जेई वीर सिंह ने बताया कि पानी का रिसाव बंद करने के लिए ही आज जियो बैग में पत्थरों से भराव करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पानी कम होने पर अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।