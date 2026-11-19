बच्चों से बीड़ी बनवा लेता, लेकिन जेल नहीं जाने देता

आजम खां ने कहा कि आजादी से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। वह अपने बच्चों से बीड़ी बनवा लेते, लेकिन उन्हें जेल नहीं जाने देते, भले ही इसके लिए उन्हें रिक्शा चलाना पड़ता। उन्होंने कहा कि उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह अमानवीय था।



मानवाधिकार आयोग के नियमों का उल्लंघन हुआ और बहुत ज्यादती की गई। उन्होंने अपने वजन का जिक्र करते हुए कहा कि पहले उनका वजन 98 किलो था, जो अब घटकर 70 किलो रह गया है। उन्होंने कहा कि उन पर चोरी, बेईमानी और कमीशन लेने का आरोप नहीं लगा, बल्कि उनसे मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी करवाने जैसी बातें की गईं।