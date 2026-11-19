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जुल्म के आगे नहीं झुके आजम खां, सच्चाई की हुई जीत

रामपुर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव फिरासत हुसैन गामा ने कहा कि मोहम्मद आजम खां की रिहाई सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा कि आजम खां ने कठिन परिस्थितियों और तमाम प्रताड़नाओं के बावजूद जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके। न्यायपालिका पर भरोसा रखते हुए उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने कहा कि जेल में रहते हुए भी आजम खां अपने रब को याद करते रहे और अपने परिवार, क्षेत्र, प्रदेश तथा देश के लोगों के हक की चिंता करते रहे। यह लड़ाई सिर्फ आजम खां की नहीं, बल्कि हक की लड़ाई है। उनका संघर्ष लोकतंत्र में न्यायपालिका पर भरोसे की मिसाल है। संवाद विज्ञापन

000जुल्म के आगे नहीं झुके आजम खां, सच्चाई की हुई जीतरामपुर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव फिरासत हुसैन गामा ने कहा कि मोहम्मद आजम खां की रिहाई सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा कि आजम खां ने कठिन परिस्थितियों और तमाम प्रताड़नाओं के बावजूद जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके। न्यायपालिका पर भरोसा रखते हुए उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने कहा कि जेल में रहते हुए भी आजम खां अपने रब को याद करते रहे और अपने परिवार, क्षेत्र, प्रदेश तथा देश के लोगों के हक की चिंता करते रहे। यह लड़ाई सिर्फ आजम खां की नहीं, बल्कि हक की लड़ाई है। उनका संघर्ष लोकतंत्र में न्यायपालिका पर भरोसे की मिसाल है। संवाद

रामपुर। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर एवं प्रदेश प्रवक्ता मुईन पठान ने कहा कि आजम खां के खिलाफ मुकदमों और लगातार कानूनी कार्रवाइयों ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को उजागर किया है। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही किसी राजनेता को इतनी व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी हो। उन्होंने कहा कि सत्ता का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को अपमानित करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या उनकी आवाज दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। विपक्षी नेताओं के प्रति सांविधानिक मर्यादा और न्यायपूर्ण व्यवहार लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। संवाद