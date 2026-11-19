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आजम खां को डूंगरपुर के दो मामलों में सात और दस साल की सजा हो चुकी है। दो पैन कार्ड मामले में भी उनकी सजा बढ़ाकर दस साल कर दी गई है। वहीं, अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में सात साल और छजलैट प्रकरण में दो साल की सजा हुई थी।दूसरी ओर, डॉ. तजीन फात्मा के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने से चुनावी राजनीति में लौटने की संभावना बनी है। वह रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुकी हैं। ऐसे में परिवार की राजनीतिक सक्रियता के लिहाज से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खां के साथ ही उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है। इससे इस मामले में तीनों को समान रूप से कानूनी राहत मिली है। हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि आजम और अब्दुल्ला की चुनावी अयोग्यता भी समाप्त हो गई है। दोनों के खिलाफ अन्य मामलों में हुई सजाएं अभी उनके लिए बाधा बनी हुई हैं।दो पैन कार्ड मामले में आजम खां की सजा बढ़ाकर दस साल और अब्दुल्ला आजम की सजा सात साल कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को दोनों की सजा पर रोक लगाकर जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। ऐसे में इस मामले में उनकी दोषसिद्धि बरकरार है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दोनों के पुराने आपराधिक मामलों और पूर्व की सजाओं का भी उल्लेख किया था।वहीं, तजीन फात्मा के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने से चुनावी राजनीति में लौटने की संभावना बनी है। हालांकि, उनकी चुनावी पात्रता भी किसी अन्य कानूनी अयोग्यता के अभाव पर निर्भर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की दोषसिद्धि पर रोक उनके लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं के निस्तारण तक लगाई है।0000सपा के सामने भी खड़ा होगा रणनीति का सवालइस पूरे घटनाक्रम का असर समाजवादी पार्टी की रामपुर में चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम की उम्मीदवारी पर दूसरे मामलों की वजह से अभी संशय बना हुआ है। ऐसे में पार्टी के सामने यह सवाल रहेगा कि रामपुर सदर और आसपास की सीटों पर परिवार की राजनीतिक भूमिका किस तरह तय की जाए। तजीन फात्मा को चुनावी जिम्मेदारी दी जाती है या परिवार की ओर से किसी अन्य विकल्प को आगे किया जाता है, यह आने वाले दिनों में चर्चा का विषय रहेगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की राहत ने आजम खां परिवार के लिए राजनीतिक सक्रियता की संभावनाएं बढ़ाई हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के मामले में परिवार के तीनों सदस्यों की कानूनी स्थिति अलग-अलग है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम के सामने अन्य मामलों की सजाएं बाधा बनी हुई हैं, जबकि डॉ. तजीन फात्मा के लिए चुनावी मैदान में उतरने की संभावना बनी है।0000आजम खां को इन मामलों में हो चुकी है सजातारीखमामलासजा/स्थिति13 फरवरी 2023 छजलैट में हाईवे जाम का मामला, मुरादाबाददो साल कैद15 जुलाई 2023 शहजादनगर में भड़काऊ भाषणदो साल कैद, 2,500 रुपये जुर्माना18 अक्तूबर 2023दो जन्म प्रमाणपत्र मामलासात साल कैदअब दोषसिद्धि पर रोक18 मार्च 2024डूंगरपुर प्रकरणसात साल कैद30 मई 2024डूंगरपुर प्रकरण का दूसरा मुकदमादस साल कैद, 14 लाख रुपये जुर्माना17 नवंबर 2025दो पैन कार्ड मामलासात साल कैदबाद में सजा बढ़ाकर दस साल की गई। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई16 मई 2026तत्कालीन जिलाधिकारी को ''''तनखइया'''' कहने का मामलादो साल कैद000अब्दुल्ला आजम को इन मामलों में हुई सजामामलासजा/स्थितिछजलैट में हाईवे जाम, 13 फरवरी 2023दो साल कैदइसी सजा के कारण उनकी विधायकी गई थीदो जन्म प्रमाणपत्र, 18 अक्तूबर 2023सात साल कैदसुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाईदो पैन कार्ड, 17 नवंबर 2025सात साल कैदहाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इन्कार किया00क्या बोले अधिवक्तादो जन्म प्रमाणपत्र मामले में डॉ. तजीन फात्मा को ही सजा हुई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इस तरह डॉ. तजीन फात्मा चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की अन्य सजाओं में दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी है। ऐसे में वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। -सर्वजीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बार एसोसिएशन0000दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सपा नेता आजम खां व उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। अब डॉ. तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने का रास्ता तकनीकी रूप से साफ हो चुका है। -सतनाम सिंह मट्टू, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन000डॉ. तजीन के पास पहले से है चुनावी अनुभवडॉ. तजीन फात्मा के लिए यह सिर्फ चुनाव लड़ने की कानूनी बाधा दूर होने का मामला नहीं है। वह रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। वर्ष 2019 में आजम खां के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव में सपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने भाजपा के भारत भूषण गुप्ता को 7,716 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। ऐसे में उनके पास विधानसभा तक पहुंचने का चुनावी अनुभव भी है। अब दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता और चुनावी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं।