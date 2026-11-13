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Rampur News: छात्रा से छेड़खानी, विरोध पर मारपीट, चार पर प्राथमिकी

Fri, 13 Nov 2026 01:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:27 AM IST
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Molestation of a female student; assault following protest; FIR registered against four individuals.
पटवाई। पुलिस ने एक छात्रा से छेड़खानी और विरोध करने पर मारपीट के आरोप में चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। छात्रा ने शिकायत में बताया कि वह अपने गांव से दूसरे गांव कोचिंग पढ़ने जा रही थी।
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आरोप है कि गांव के विक्की, दिनेश, बृजेंद्र और एक अन्य युवक ने उसकी साइकिल रोकी। उन्होंने छात्रा से बदतमीजी की और उसके कपड़े फाड़ दिए। शोर मचाने पर पीछे आ रहे चाचा को देखकर सभी आरोपी भाग गए।
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जब परिवार के लोग आरोपियों के घर विरोध करने पहुंचे, तो उन्हें गालियां दी गईं और मारपीट की गई। थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने जांच जारी होने की बात कही, जबकि सीओ देवकीनंदन ने जल्द कार्रवाई के आदेश दिए हैं। संवाद
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