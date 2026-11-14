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Rampur News: ईदगाह परिसर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिवार में मचा कोहराम

Sat, 14 Nov 2026 01:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 01:50 AM IST
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Body of a young man found hanging from a tree on the Eidgah premises; family left devastated.Body of a young man found hanging from a tree on the Eidgah premises; family left devastated.
टांडा। मोहल्ला मनिहारान निवासी अबरार (45) का शुक्रवार सुबह ईदगाह परिसर में पेड़ से फंदे के सहारे शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह करीब आठ बजे टहलने आए एक व्यक्ति ने शव लटका देखा और परिजनों को सूचना दी।
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जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम की मदद से शव को पेड़ से उतरवाकर पुलिस ने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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परिजनों के अनुसार, अबरार की पत्नी करीब चार वर्ष पहले एक युवक के साथ चली गई थी। इसके बाद से वह तनाव में रहने लगा था। पिछले पांच-छह माह में उसकी स्थिति और खराब हो गई थी।
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परिजनों का कहना है कि वह पहले भी कई बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया था। अबरार तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसकी पांच बहनें और दो बच्चे हैं। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

सीओ पंकज पंत ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। यदि परिजन तहरीर देंगे या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई संदिग्ध तथ्य सामने आते हैं तो मामले की जांच कर कार्रवाई होगी।
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