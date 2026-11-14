Rampur News: अलीनगर उत्तरी में परिवार पर हमला, चार पर प्राथमिकी

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आरोप है कि रंजिश के चलते आरोपितों ने महिला, उसके पति और दो बेटों को लाठी-डंडों व धारदार हथियार से पीटकर घायल कर दिया था। रफत जहां ने पुलिस को बताया कि 11 नवंबर की शाम अर्श, कैफ, फरहान और अरशान उनके घर में घुस आए। उन्होंने गाली-गलौज कर रफत जहां, पति महबूब और बेटों अय्यूब व रियाज के साथ मारपीट की और गहने भी छीन लिए। इसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है। संवाद