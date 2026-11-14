Rampur News: घर में घुसकर मारपीट, सात पर रिपोर्ट

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ग्राम निवासी आरिफ ने रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले नूर हसन और नबी हसन ने जानबूझकर उसके खड़े डंपर में टक्कर मारी थी, जिससे गाड़ी को नुकसान हुआ। आरिफ की शिकायत पर नूर हसन आदि ने नुकसान की भरपाई का झूठा आश्वासन दिया, लेकिन भरपाई नहीं की।इसी वजह से पांच नवंबर को सुबह 11 बजे जमीर हसन, इबने हसन, अमीर हसन, मेंहदी हसन, नबी हसन, नूर हसन और मोनिस लाठी-डंडे लेकर आरिफ के घर में घुस आए। सभी ने उसे व उसके परिवार की महिलाओं को गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।जमीर हसन ने उसे जान से मारने की नीयत से सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि सभी सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद