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Rampur News: देवरों पर दुष्कर्म का आरोप, जांच जारी

Sat, 14 Nov 2026 01:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 01:50 AM IST
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Brothers-in-law accused of sexual assault; investigation underway
स्वार। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक विधवा महिला ने अपने दो देवरों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला के पति की छह वर्ष पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। महिला के अनुसार, 11 नवंबर की रात दोनों देवरों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसकी चीख-पुकार सुनकर 16 वर्षीय बेटे ने उसे आरोपियों के चंगुल से बचाया। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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