Rampur News: पशु अवशेष दबवाने के मामले में चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

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इनमें एसआई अफजाल अहमद, एसआई नीरज कुमार, कांस्टेबल मोहित और कांस्टेबल पुनीत शामिल हैं। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने के बाद यह कार्रवाई की गई। बृहस्पतिवार को सुलेमान की जमीन पर जेसीबी से अवशेष दबाए जाने की सूचना पर बजरंग दल और ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने पहचान स्पष्ट होने से पहले अवशेष दफनाने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद साढ़े छह घंटे तक हंगामा चला। पशु चिकित्सक ने बाद में अवशेषों से मांस का सैंपल लिया था। संवाद

टांडा। ग्राम हमीरपुर में पशु अवशेष दबाए जाने के मामले में एसपी अनिल कुमार शिशोदिया ने चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।