Rampur News: चार अक्तूबर से शुरू होंगे खेलों के जिला स्तरीय चयन ट्रायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला उप क्रीड़ाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय चयन ट्रायल शहीद-ए-आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। सीनियर पुरुष बॉक्सिंग के ट्रायल चार अक्तूबर, कबड्डी के पांच अक्तूबर, हैंडबाल के नौ अक्तूबर और कुश्ती के 10 अक्तूबर को अपराह्न तीन बजे होंगे।सीनियर पुरुष क्रिकेट के ट्रायल 19 अक्तूबर, सीनियर महिला हैंडबाल, पुरुष फुटबाल और पुरुष वालीबाल के ट्रायल 25 अक्तूबर तथा महिला फुटबाल के ट्रायल 27 अक्तूबर को अपराह्न तीन बजे होंगे।जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों का मंडलीय चयन एवं ट्रायल मुरादाबाद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में होगा। मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को शामिल कर मंडलीय टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगी। प्रतियोगिताएं मेरठ, गोरखपुर, मिर्जापुर, बांदा-चित्रकूट, झांसी, आजमगढ़, देवीपाटन-गोंडा, कानपुर और बस्ती में निर्धारित तिथियों पर होंगी।प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी संतोष कुमार ने खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि और समय पर अधिक से अधिक संख्या में ट्रायल में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ियों के लिए बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।