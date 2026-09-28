Rampur News: छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

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केमरी। चार दिन पूर्व कॉलेज से अपहृत एक बीए की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बृहस्पतिवार को कॉलेज से घर नहीं लौटी थी। सीओ पीपी सिंह के अनुसार, आरोपी आकिब छात्रा को नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। वहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। केमरी पुलिस ने आरोपी आकिब को पिपलिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। संवाद