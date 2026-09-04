Rampur News: शादी का वादा कर दुष्कर्म का आरोप, तीन के खिलाफ रिपोर्ट

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पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब तीन वर्ष पहले उसका रिश्ता नूरपुर गांव निवासी तालिब के साथ तय हुआ था। रिश्ता तय होने के बाद उसका तालिब के घर आना-जाना शुरू हो गया। आरोप है कि तालिब ने शादी का झांसा देकर अपने साथी तस्दीक और बहनोई अली की मदद से उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। करीब चार माह पहले तालिब ने शादी करने से इन्कार कर दिया।इसके बाद 12 मई 2026 को आरोपियों ने फोन कर उसे अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोप है कि उसकी वाइस रिकॉर्डिंग भी वायरल कर दी गई, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान है।सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।