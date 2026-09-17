Rampur News: टांडा बिजलीघर में दिखा सेही का जोड़ा, वीडियो वायरल
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 11:34 PM IST
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टांडा। नगर के बिजलीघर परिसर में बुधवार देर रात सेही का एक जोड़ा खेलते हुए दिखाई दिया। ड्यूटी पर मौजूद एक बिजलीकर्मी ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया।
यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिजलीघर परिसर में सेही का जोड़ा दिखाई देने से रात की ड्यूटी करने वाले कर्मियों में दहशत का माहौल है। बुधवार देर रात कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी परिसर में दो सेही नजर आए। वे कुछ देर तक परिसर में घूमते और आपस में खेलते रहे।
कर्मचारियों को जंगली जीवों की मौजूदगी से अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। उन्हें आशंका है कि अचानक सेही सामने आने पर कोई परेशानी हो सकती है। जेई इरशाद हुसैन ने इस घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी है। वन विभाग के कर्मचारियों से सेही के जोड़े को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है। संवाद
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यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिजलीघर परिसर में सेही का जोड़ा दिखाई देने से रात की ड्यूटी करने वाले कर्मियों में दहशत का माहौल है। बुधवार देर रात कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी परिसर में दो सेही नजर आए। वे कुछ देर तक परिसर में घूमते और आपस में खेलते रहे।
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कर्मचारियों को जंगली जीवों की मौजूदगी से अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। उन्हें आशंका है कि अचानक सेही सामने आने पर कोई परेशानी हो सकती है। जेई इरशाद हुसैन ने इस घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी है। वन विभाग के कर्मचारियों से सेही के जोड़े को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है। संवाद
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