फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Pair of porcupines spotted at Tanda power plant; video goes viral.Pair of porcupines spotted at Tanda power plant; video goes viral.

Rampur News: टांडा बिजलीघर में दिखा सेही का जोड़ा, वीडियो वायरल

Thu, 17 Sep 2026 11:34 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Pair of porcupines spotted at Tanda power plant; video goes viral.Pair of porcupines spotted at Tanda power plant; video goes viral.
टांडा। नगर के बिजलीघर परिसर में बुधवार देर रात सेही का एक जोड़ा खेलते हुए दिखाई दिया। ड्यूटी पर मौजूद एक बिजलीकर्मी ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया।
विज्ञापन

यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिजलीघर परिसर में सेही का जोड़ा दिखाई देने से रात की ड्यूटी करने वाले कर्मियों में दहशत का माहौल है। बुधवार देर रात कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी परिसर में दो सेही नजर आए। वे कुछ देर तक परिसर में घूमते और आपस में खेलते रहे।
विज्ञापन

कर्मचारियों को जंगली जीवों की मौजूदगी से अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। उन्हें आशंका है कि अचानक सेही सामने आने पर कोई परेशानी हो सकती है। जेई इरशाद हुसैन ने इस घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी है। वन विभाग के कर्मचारियों से सेही के जोड़े को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed