Rampur News: बिजली कर्मियों पर भाजपा नेता की पत्नी से अभद्रता का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 11:37 PM IST
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स्वार। बिजली चेकिंग के दौरान भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री ने बिजली कर्मियों पर अपनी पत्नी के साथ अभद्रता, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जिला मंत्री शिशुपाल सिंह सागर ने बताया कि बृहस्पतिवार को बिजली निगम की टीम उनके घर पहुंची थी। आरोप है कि बिजली का बकाया होने की बात कहते हुए कर्मचारियों ने उनके घर का केबल काट दिया। जब उनकी पत्नी जग रोशनी ने इसका विरोध किया, तो बिजलीकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। साथ ही, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। सीओ सोनम सिंह ने मामले की जानकारी कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। संवाद
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जिला मंत्री शिशुपाल सिंह सागर ने बताया कि बृहस्पतिवार को बिजली निगम की टीम उनके घर पहुंची थी। आरोप है कि बिजली का बकाया होने की बात कहते हुए कर्मचारियों ने उनके घर का केबल काट दिया। जब उनकी पत्नी जग रोशनी ने इसका विरोध किया, तो बिजलीकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। साथ ही, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। सीओ सोनम सिंह ने मामले की जानकारी कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। संवाद
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