Raebareli News: वसूली के लिए किन्नरों के दो गुट भिड़े

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ऊंचाहार के पट्टी रहस कैथवल निवासी रामराज उर्फ आरके किन्नर ने गदागंज पुलिस को दी तहरीर में बताया कि लालगंज क्षेत्र के बेहटा चौराहा निवासी हीना किन्नर, मुस्कान किन्नर समेत 10 लोग उनके निर्धारित क्षेत्र में वसूली करते हैं। रामराज के मुताबिक, ऊंचाहार से बरारा तक उनका क्षेत्र निर्धारित है। वह और उनके साथी दूसरे गुट के क्षेत्र में वसूली के लिए नहीं जाते हैं।दूसरे पक्ष की हीना किन्नर ने रामराज पक्ष के आरोपों का खंडन किया। हीना ने रामराज पक्ष के लोगों पर खुद को फर्जी किन्नर बताकर वसूली करने का आरोप लगाया। इसी विवाद को लेकर गदागंज थाना क्षेत्र के बरारा में दोनों गुट आमने-सामने आ गए। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। क्षेत्राधिकारी डलमऊ गिरिजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि दोनों गुटों को समझाकर भेज दिया गया है। दोनों पक्षों को अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए हैं।