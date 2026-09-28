Raebareli News: डंपर की टक्कर से किशोर की मौत

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पूरे यदुनाथ सिंह मजरे हाजीपुर निवासी सोनू यादव (16) पुत्र दिवंगत अमर बहादुर घर पर ही रहते थे। अपने दोस्त मकरईली गांव निवासी शुभम (15) पुत्र राकेश कुमार के साथ रविवार को काम के सिलसिले में गुरुबख्शगंज चौराहे आए थे। काम निपटाने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे।सतांव कस्बे के निकट गन्ना कांटा के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को सीएचसी जतुआ टप्पा पहुंचाया, जहां चिकित्सक डॉ. जितेंद्र कुमार ने सोनू को मृत घोषित कर दिया।हालत गंभीर होने पर शुभम को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सोनू की मौत की परिजनों में रोना-पीटना मच गया। सीओ लालगंज सुजीत कुमार राय ने बताया कि डंपर को कब्जे लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।