Raebareli News: दंपतियों ने साथ रहने के लिए भरी हामी

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न दहेज मांगेंगे, न मारपीट करेंगेपतउवा मजरे आशापुर निवासी संतोष और उनकी पत्नी निशा के बीच दहेज उत्पीड़न को लेकर विवाद चल रहा था। मामला परिवार न्यायालय में विचाराधीन था। निशा का आरोप था कि दहेज की खातिर उनके साथ मारपीट की जाती है। सुलह की पहल के बाद दोनों के बीच दूरियां कम हुईं। संतोष ने भरोसा दिया कि अब वह न तो दहेज की मांग करेंगे और न ही निशा के साथ मारपीट करेंगे। इसके बाद दोनों को हंसी-खुशी साथ घर भेज दिया गया।दंपती में हुई सुलहराही निवासी प्रवीण कुमार की शादी महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के थुलेंडी निवासी शांति गुप्ता उर्फ पूर्णिमा के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पारिवारिक कलह के चलते दोनों अलग हो गए। मामला कोर्ट पहुंचा तो दंपती के बीच सुलह कराने की कोशिश की गई। आखिरकार दोनों ने फिर एक साथ रहने पर सहमति जताई। सरेनी निवासी अनूप तिवारी और पिंकी के बीच भी मतभेद चल रहा था। परिवार न्यायालय में दोनों के बीच सुलह करा दी गई।लोन चुकता किया, मिली राहतमाया का पुरवा मजरे रसूलपुर निवासी मथुरा प्रसाद ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये पंजाब नेशनल बैंक से करीब 31 हजार रुपये का लोन लिया था। उन्होंने बीच में एक-दो किस्त जमा कीं लेकिन बाद में लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहे थे। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर मथुरा ने 11 हजार रुपये जमा कर पूरा लोन चुकता कर दिया। उन्होंने बताया कि लोन खत्म होने के बाद अब राहत मिली है।