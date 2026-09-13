Raebareli News: स्कूल में चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 13 Sep 2026 01:26 AM IST
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अमावां। पुलिस ने प्रेमराजपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है।
प्रधानाध्यापक अर्चना अग्निहोत्री ने 9 सितंबर को मिल एरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि चोर विद्यालय से दो छत के पंखे, एक गैस सिलिंडर और कुछ राशन ले गए थे। एसपी रवि कुमार के निर्देश पर मिल एरिया पुलिस ने अभियान चलाकर आरोपियों को दोहरी क्रॉसिंग के पास पकड़ा।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित शर्मा, रामबाबू सिंह और अंशु कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से दो सीलिंग फैन और एक सिलिंडर बरामद किया। वारदात में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
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प्रधानाध्यापक अर्चना अग्निहोत्री ने 9 सितंबर को मिल एरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि चोर विद्यालय से दो छत के पंखे, एक गैस सिलिंडर और कुछ राशन ले गए थे। एसपी रवि कुमार के निर्देश पर मिल एरिया पुलिस ने अभियान चलाकर आरोपियों को दोहरी क्रॉसिंग के पास पकड़ा।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित शर्मा, रामबाबू सिंह और अंशु कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से दो सीलिंग फैन और एक सिलिंडर बरामद किया। वारदात में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
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