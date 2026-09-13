Raebareli News: स्कूल में चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार

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प्रधानाध्यापक अर्चना अग्निहोत्री ने 9 सितंबर को मिल एरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि चोर विद्यालय से दो छत के पंखे, एक गैस सिलिंडर और कुछ राशन ले गए थे। एसपी रवि कुमार के निर्देश पर मिल एरिया पुलिस ने अभियान चलाकर आरोपियों को दोहरी क्रॉसिंग के पास पकड़ा।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित शर्मा, रामबाबू सिंह और अंशु कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से दो सीलिंग फैन और एक सिलिंडर बरामद किया। वारदात में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।