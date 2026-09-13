Raebareli News: सियार ने छह लोगों को काटा

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धर्मेंद्र शर्मा पर सियार ने घर के बाहर सोते समय हमला किया था। ग्रामीणों ने वन विभाग से सियार को पकड़ने के लिए तत्काल अभियान चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि सियार बच्चों को भी निशाना बना सकता है। वन दरोगा महेंद्र कुमार ने बताया कि टीम मौके पर गई थी। सियार का पता अभी तक नहीं चला है, उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। संवाद

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सतांव। गुरुबख्शगंज क्षेत्र के खगिया खेड़ा गांव में एक सियार ने छह लोगों को काट कर घायल कर दिया। घायलों में धर्मेंद्र शर्मा उर्फ लाला, कृष्ण कुमार की पत्नी सोनी, सुखलाल, शीतल प्रसाद, कमला देवी और दीपा शामिल हैं। धर्मेंद्र शर्मा को सीएचसी बछरावां ले जाया गया। अन्य पांच घायलों को सीएचसी जतुआ टप्पा में भर्ती कराया गया।