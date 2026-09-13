Raebareli News: राष्ट्रीय शूटिंग के लिए आकाश चयनित

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मेरठ में हुई प्रदेशीय प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय चक अहमदपुर के छात्र-छात्राओं आकाश, आदित्य, श्रेयांश, मृत्युंजय सिंह, शिफा कुलसूम, सदफ सूफिया, अरबिया बानो, महक, तस्मिया, अपेक्षा कुमारी और साजिया ने विभिन्न वर्गों में प्रतिभाग किया। पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज के अनिकेत, वैदिक इंटर कॉलेज के शिवा मौर्या, राजकीय इंटर कॉलेज अटौरा के गौतम कुमार, पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की समृद्धि शर्मा और आशी निर्मल ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विज्ञापन



आकाश की उपलब्धि पर जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, माध्यमिक क्रीड़ा सचिव अजय सिंह चंदेल, जिला व्यायाम शिक्षक शोएब हसन खान, टीम मैनेजर रामेंद्र बहादुर, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद नसीम समेत अन्य लोगों ने खुशी जताई। मेरठ में हुई प्रदेशीय प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय चक अहमदपुर के छात्र-छात्राओं आकाश, आदित्य, श्रेयांश, मृत्युंजय सिंह, शिफा कुलसूम, सदफ सूफिया, अरबिया बानो, महक, तस्मिया, अपेक्षा कुमारी और साजिया ने विभिन्न वर्गों में प्रतिभाग किया। पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज के अनिकेत, वैदिक इंटर कॉलेज के शिवा मौर्या, राजकीय इंटर कॉलेज अटौरा के गौतम कुमार, पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की समृद्धि शर्मा और आशी निर्मल ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।आकाश की उपलब्धि पर जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, माध्यमिक क्रीड़ा सचिव अजय सिंह चंदेल, जिला व्यायाम शिक्षक शोएब हसन खान, टीम मैनेजर रामेंद्र बहादुर, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद नसीम समेत अन्य लोगों ने खुशी जताई।

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रायबरेली। मेरठ जिले के पिलौना स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज में 10 से 12 सितंबर तक आयोजित 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयीय शूटिंग प्रतियोगिता में रायबरेली के आकाश ने शानदार प्रदर्शन किया। कंपोजिट विद्यालय चक अहमदपुर के छात्र आकाश ने अंडर-14 बालक वर्ग की पीपसाइट राइफल शूटिंग में तृतीय स्थान हासिल कर रजत पदक जीता। उनका चयन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हो गया।