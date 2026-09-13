Raebareli News: आज कथा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री

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कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने कथा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण और विशिष्ट अतिथियों के आवागमन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विज्ञापन



रविवार को ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश पदम मिश्रा और राममनोहर मिश्रा भी कथा में पहुंचेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों के भी पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने कथा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण और विशिष्ट अतिथियों के आवागमन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।रविवार को ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश पदम मिश्रा और राममनोहर मिश्रा भी कथा में पहुंचेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों के भी पहुंचने की संभावना है।

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रायबरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को चड़रई में आयोजित शिव महापुराण कथा में पहुंचेंगे। वह दोपहर करीब एक बजे हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन शनिवार को दिनभर तैयारियों में जुटा रहा।