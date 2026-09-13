Raebareli News: प्रेम प्रसंग में प्रधान के बेटे की हत्या

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हरचदंपपुर थाना क्षेत्र के छतैया गांव निवासी प्रधान गनेश प्रसाद का बेटा रमाकांत दोपहर में बछरावां कोतवाली क्षेत्र के खैरहनी गांव गया था। वहीं पर रमाकांत की पहले लाठी-डंडों से पिटाई की गई। इसके बाद ईंट से चेहरा कूंचकर उसे मार दिया गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। पुलिस की जांच में पता चला है कि खैरहनी गांव की रहने वाली महिला की शादी कुछ साल पहले मृतक रमाकांत के गांव में हुई थी। इसी दौरान रमाकांत और महिला के बीच प्रेम-प्रसंग हो गया। इसकी जानकारी होने पर पति ने महिला को छोड़ दिया था।इसके बाद महिला अपने गांव में रह रही थी। फिर गांव के ही एक युवक से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद उसे संतान हुई। इस दौरान भी रमाकांत और महिला के बीच प्रेम-प्रसंग चलता रहा। महिला का पति हैदराबाद में काम करता है। शुक्रवार को गांव आया था। पति को महिला के प्रेम-प्रसंग की जानकारी हो गई थी। इस पर पति महिला को अपने साथ हैदराबाद ले जाना चाहता था।महिला ने फोन कर रमाकांत को गांव बुलाया। रमाकांत महिला से मिलने के लिए उसके घर चला गया। महिला के पति ने रमाकांत की हत्या कर दी। इसमें पत्नी ने भी पति का साथ दिया। बछरावां कोतवाली प्रभारी श्याम कुमार पाल ने बताया कि मृत युवक के पिता एवं ग्राम प्रधान ने खैरहनी निवासी सुरेंद्र रावत और उसकी पत्नी सोनी के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोनों को हिरासत में लिया गया है। एएसपी आलोक सिंह ने बताया कि प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या की बात सामने आई है। आरोपी दंपती से वारदात के बारे में पूछताछ की जा रही है।भड़के लोगों ने जाम किया हाईवेहरचंदपुर। रमाकांत की हत्या के विरोध में शनिवार शाम लोग आक्रोशित हो गए। सभी ने गांव के पास हाईवे जाम कर दिया। हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गनीमत रही कि पुलिस के समझाने पर कुछ देर बाद ही लोगों ने जाम खोल दिया। जिला मुख्यालय पर पोस्टमार्टम के बाद शव गाड़ी से गांव ले जाया जा रहा था। गांव के पहले ही लोगों ने गाड़ी को रोक लिया।लखनऊ-प्रयागराज हाईवे जाम करते हुए हंगामा करने लगे। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार, हरचंदपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत करा दिया। एएसपी आलोक सिंह ने भी गांव पहुंचकर परिजनों से बातचीत कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। संवाद