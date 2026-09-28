सराफा व्यवसायी से लूट : सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो बदमाश

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घटना के खुलासे के लिए बछरावां पुलिस के साथ एसओजी टीम को लगाया गया है। शनिवार देर रात एसपी रवि कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत कर जल्द घटना का खुलासा करने का भरोसा दिया। बछरावां कस्बे के ओमनगर निवासी सराफा व्यवसायी ऋषि कुमार सोनी की शिवगढ़ थाना क्षेत्र के असहन जगतपुर में दुकान है। शनिवार शाम दुकान बंद करके वह बाइक से घर लौट रहे थे।तिलेंडा के पास कार सवार बदमाशों ने उन्हें लोहे की रॉड से पीटकर घायल कर दिया और करीब पांच लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात लूट लिए। पीड़ित के भाई शशि सोनी की तहरीर पर लूट की एफआईआर दर्ज की गई है। घायल ऋषि का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।पीड़ित की दुकान से बछरावां कस्बे तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज से पता चला है कि बदमाश जिस कार से आए थे, उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। कार के पास दो बदमाश भी दिखाई दिए हैं। शाम होने के कारण अंधेरा था, जिससे फुटेज में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे हैं। पुलिस टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटाई जा रही है।सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। जल्द घटना का खुलासा करने का प्रयास है।जल्द खुलासा न हुआ तो होगा प्रदर्शनउत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने सराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना पर नाराजगी जताई। मंडल अध्यक्ष सुनील सागर ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की ढिलाई के चलते घटना हुई है। व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सतीश कुमार सोनी, विकास कुमार सोनी, विपिन सोनी, नीरज साहू, ओमप्रकाश और अजय प्रकाश ने कहा कि जल्द घटना का खुलासा नहीं हुआ तो प्रदर्शन किया जाएगा।