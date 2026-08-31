Raebareli News: बारिश में भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार

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पूरे आशाराम मजरे कोरिहर गांव निवासी राम बाबू गांव में रहकर मजदूरी करते हैं। गांव में वह कच्ची दीवार पर टिनशेड रखकर अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे। रविवार दोपहर दीवार गिर गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े। मामले की जानकारी राजस्व विभाग को दी गई। विज्ञापन



राम बाबू ने बताया कि दीवार गिरने से घर में रखा अनाज, बर्तन और अन्य सामान मलबे में दब गया। प्रधान प्रतिनिधि आंसू तिवारी ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल अरविंद कुमार को अवगत कराया गया है। परिवार के लिए राशन की व्यवस्था कराई गई है। पूरे आशाराम मजरे कोरिहर गांव निवासी राम बाबू गांव में रहकर मजदूरी करते हैं। गांव में वह कच्ची दीवार पर टिनशेड रखकर अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे। रविवार दोपहर दीवार गिर गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े। मामले की जानकारी राजस्व विभाग को दी गई।राम बाबू ने बताया कि दीवार गिरने से घर में रखा अनाज, बर्तन और अन्य सामान मलबे में दब गया। प्रधान प्रतिनिधि आंसू तिवारी ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल अरविंद कुमार को अवगत कराया गया है। परिवार के लिए राशन की व्यवस्था कराई गई है।

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सतांव। गुरबख्शगंज क्षेत्र के पूरे आशाराम मजरे कोरिहर गांव में रविवार को बारिश के कारण एक कच्चे मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय घर के सभी सदस्य बाहर थे। दीवार गिरने से घर में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया।