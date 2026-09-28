Raebareli News: पति समेत चार के खिलाफ दहेज हत्या की एफआईआर
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 28 Sep 2026 01:08 AM IST
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रायबरेली। मौहारी का पुरवा गांव की प्रियंका यादव (30) की मौत के मामले में पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रियंका के मुंह व चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं।
प्रियंका की शादी साल 2021 में अखिलेश से हुई थी। शनिवार सुबह उन्हें सीएचसी बेलाभेला पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ससुरालवालों ने पुलिस को बताया कि प्रियंका आंगन में पानी लेकर जा रही थी, पैर फिसलने से वह गिरकर बेहोश हो गई।
मृतका के पिता राम बहादुर यादव का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज में प्लॉट मांग रहे थे। प्लॉट न मिलने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पति अखिलेश यादव, देवर अरविंद यादव, ननद ऊषा और एक अज्ञात बुआ आरोपी हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।
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प्रियंका की शादी साल 2021 में अखिलेश से हुई थी। शनिवार सुबह उन्हें सीएचसी बेलाभेला पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ससुरालवालों ने पुलिस को बताया कि प्रियंका आंगन में पानी लेकर जा रही थी, पैर फिसलने से वह गिरकर बेहोश हो गई।
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मृतका के पिता राम बहादुर यादव का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज में प्लॉट मांग रहे थे। प्लॉट न मिलने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पति अखिलेश यादव, देवर अरविंद यादव, ननद ऊषा और एक अज्ञात बुआ आरोपी हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।
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