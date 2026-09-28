Raebareli News: ऑटो की टक्कर से किसान की मौत

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बाराबंकी जिले के कोतवाली हैदरगढ़ के गांव रौली निवासी समर बहादुर (50) खेती करते थे। अपने साले शिवगढ़ के पूरे बरजोर निवासी पंकज के साथ बाइक से बछरावां की तरफ जा रहे थे। सामने से आ रहे ऑटो से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चला रहे समर बहादुर की मौके पर मौत हो गई। पंकज घायल हो गए।बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे।आसपास के लोगों ने एंबुलेंस की मदद से घायल पंकज को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि ऑटो की टक्कर से किसान की जान गई है। तहरीर मिलने पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।