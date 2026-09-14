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Raebareli News: गंगा के उफनाने से श्मशान घाट डूबा

Mon, 14 Sep 2026 01:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 14 Sep 2026 01:11 AM IST
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Cremation ghat submerged due to the swelling of the Ganges
डलमऊ में गंगा में बाढ़ आने से डूबा श्मशान घाट। 
डलमऊ। गंगा के उफनाने से श्मशान घाट पानी में डूब गया। नदी का खतरे का निशान बिंदु 99.360 मीटर है। रविवार को गंगा नदी का जलस्तर 98.920 मीटर पर पहुंच गया जो खतरे के निशान से 44 सेमी दूर है। ऐसे में शवों का अंतिम संस्कार करने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
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नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हर दिन गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तीर्थ पुरोहित श्याम सुंदर, श्याम प्रकाश, रघुनंदन, सोनू ने बताया कि गंगा नदी जलस्तर में उफान के कारण श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लोगों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। घाट जलमग्न हो जाने से स्नान करना खतरे से खाली नहीं है। कटरी क्षेत्र में लोग जलस्तर बढ़ने से सहमे हुए हैं।
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उधर, चक मलिक, जहांगीराबाद, जमालनगर मोहिउद्दीनपुर, अंबहा, बबूरा, पूरे रेवती सिंह गांवों की ओर पानी घुस रहा है। एसडीएम डलमऊ प्रीति सिंह ने बताया कि कटरी क्षेत्र मार्ग पर जलभराव हो जाने के कारण एक प्राइवेट नाव की व्यवस्था की गई है। स्नान घाटों पर बैरिकेडिंग भी कराई जा रही है।

डलमऊ में गंगा में बाढ़ आने से डूबा श्मशान घाट। 

डलमऊ में गंगा में बाढ़ आने से डूबा श्मशान घाट। 

डलमऊ में गंगा में बाढ़ आने से डूबा श्मशान घाट। 

डलमऊ में गंगा में बाढ़ आने से डूबा श्मशान घाट। 

डलमऊ में गंगा में बाढ़ आने से डूबा श्मशान घाट। 

डलमऊ में गंगा में बाढ़ आने से डूबा श्मशान घाट। 

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