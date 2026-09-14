Raebareli News: गंगा के उफनाने से श्मशान घाट डूबा

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नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हर दिन गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तीर्थ पुरोहित श्याम सुंदर, श्याम प्रकाश, रघुनंदन, सोनू ने बताया कि गंगा नदी जलस्तर में उफान के कारण श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लोगों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। घाट जलमग्न हो जाने से स्नान करना खतरे से खाली नहीं है। कटरी क्षेत्र में लोग जलस्तर बढ़ने से सहमे हुए हैं।उधर, चक मलिक, जहांगीराबाद, जमालनगर मोहिउद्दीनपुर, अंबहा, बबूरा, पूरे रेवती सिंह गांवों की ओर पानी घुस रहा है। एसडीएम डलमऊ प्रीति सिंह ने बताया कि कटरी क्षेत्र मार्ग पर जलभराव हो जाने के कारण एक प्राइवेट नाव की व्यवस्था की गई है। स्नान घाटों पर बैरिकेडिंग भी कराई जा रही है।