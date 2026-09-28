फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Bank employees registered their protest by wearing black armbands

Raebareli News: बैंककर्मियों ने काली पट्टी बांध जताया विरोध

Mon, 28 Sep 2026 01:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 28 Sep 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Bank employees registered their protest by wearing black armbands
कचहरी रोड स्थित खुला रहा बीओबी। 
रायबरेली। जिले की बैंकों में 28, 29 और 30 सितंबर को तालाबंदी रहेगी। बैंक अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इससे खाताधारकों को मुश्किलों का सामना करना होगा। एटीएम पर धननिकासी के लिए लोगों का बोझ बढ़ेगा। रविवार को बैंकें खुली रहीं, लेकिन अधिकारियों, कर्मचारियों ने हाथ में काली पट्टी व काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। कहा कि मांगों पूरी न होने पर देश व्यापी हड़ताल होगी। सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना होगा।
विज्ञापन


पांच दिवसीय बैंकिंग और अन्य लंबित मुद्दों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारी और कर्मचारी 30 सितंबर तक देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले हो रही हड़ताल की वजह से बैंकों में ताला लटका रहेगा।
विज्ञापन


बैंक यूनियंस के संयोजक मधुरेश सिंह ने बताया कि सरकार ने अपने अहंकार को संतुष्ट करने और पांच दिवसीय बैंकिंग के समर्थन में यह कदम उठाया है। भारतीय स्टेट, बैंक आफ बड़ौदा के अलावा अन्य सभी बैंक शाखाओं में हड़ताल रहेगी। बीएसएनएल दफ्तर के पास हम लोग एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


रविवार को बैंकों में लेनदेन हुआ, लेकिन हाथ में काली पट्टी व काले कपड़े पहनकर अधिकारियों व कर्मचारियों ने विरोध जताया है। केंद्र सरकार की मनमानी किसी कीमत पर नहीं चलेगी।

कचहरी रोड स्थित खुला रहा बीओबी। 

कचहरी रोड स्थित खुला रहा बीओबी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed