Raebareli News: आरोग्य मेले में 2747 रोगियों का इलाज

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मेले में सबसे अधिक बुखार के 612 और जुकाम के 451 मरीज पहुंचे। पेट दर्द के 211 मरीजों का भी उपचार किया गया। जांच के बाद मरीजों को आवश्यक दवाएं दी गईं। जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डीएस अस्थाना ने बताया कि मौसम लगातार बदल रहा है। बारिश के बाद संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। उन्होंने लोगों से मच्छरदानी का प्रयोग करने और गर्म पानी का सेवन करने की सलाह दी।डीह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेतौरा में डॉ. डीएन चौधरी की टीम ने 92 मरीजों का परीक्षण किया। डीह अधीक्षक डॉ. सत्यपाल सिंह ने लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी। जगतपुर के हरदीटीकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 55 मरीजों की जांच की गई। चिकित्सक डॉ. सुफैल अंसारी ने बताया कि मेले में बुखार, खांसी, त्वचा रोग, पेट दर्द, गैस और कमजोरी की शिकायत लेकर मरीज पहुंचे। सभी को दवा वितरित की गई।दीनशाह गौरा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुरधई, गोविंदपुर माधव और रसूलपुर धरावां में 230 लोगों का उपचार किया गया। अधीक्षक ज्ञान प्रताप सिसौदिया ने बताया कि इस समय तेज बुखार और खांसी के अधिक मरीज आ रहे हैं। शिवगढ़ के नेरथुवा, राजापुर और देहली में 155 मरीजों का उपचार किया गया। अधीक्षक डॉ. संजीव शुक्ल ने बताया कि मरीजों का परीक्षण करने के बाद दवा दी गई।खीरों क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दृगपालगंज और एकौनी में डॉ. मनोज मिश्रा, डॉ. सदफ असगर और उनकी टीम ने 108 मरीजों का उपचार किया। इसी तरह परशदेपुर के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परशदेपुर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटघर में मरीजों की जांच के बाद दवा वितरित की गई।