Pratapgarh News: गोलगप्पे के साथ कीटनाशक निगलने वाली छोटी बेटी की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:33 PM IST
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क्षेत्र के सरियावा मुराई का पुरवा गांव में गोलगप्पे के साथ कीटनाशक निगलने वाली सुमन्या (3) की मौत हो गई है, जबकि संध्या (5) और आसमा देवी (30) का इलाज एसआरएन प्रयागराज में चल रहा है। देर शाम सुमन्या का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।
कुंडा के सरियावा मुराई का पुरवा निवासी रोहित कुमार का पत्नी आसमा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। रोहित और बेटा रौनक घर से बाहर थे। दोपहर करीब तीन बजे गांव में गोलगप्पा बेचने वाला आया था। उस समय घर में रोशन की दो बेटियों के साथ पत्नी आसमा देवी थी।
आसमा गोलगप्पा खरीद कर घर ले आई। घर में पहले से रखी बैंगन की कीटनाशक दवा को तीखे पानी में डालकर संध्या और सुमन्या के साथ खुद खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन सीएचसी कुंडा ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने एसआरएन प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया।
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मंगलवार की सुबह सुमन्या की मौत हो गई। पीएम के शव देर शाम शव का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। आसमा देवी और संध्या का इलाज चल रहा है।
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कुंडा के सरियावा मुराई का पुरवा निवासी रोहित कुमार का पत्नी आसमा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। रोहित और बेटा रौनक घर से बाहर थे। दोपहर करीब तीन बजे गांव में गोलगप्पा बेचने वाला आया था। उस समय घर में रोशन की दो बेटियों के साथ पत्नी आसमा देवी थी।
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आसमा गोलगप्पा खरीद कर घर ले आई। घर में पहले से रखी बैंगन की कीटनाशक दवा को तीखे पानी में डालकर संध्या और सुमन्या के साथ खुद खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन सीएचसी कुंडा ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने एसआरएन प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया।
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मंगलवार की सुबह सुमन्या की मौत हो गई। पीएम के शव देर शाम शव का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। आसमा देवी और संध्या का इलाज चल रहा है।