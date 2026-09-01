Pratapgarh News: 30 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होगा निरस्त, शासन को भेजा पत्र

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डीआई शिव कुमार नायक ने बताया कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर लाइसेंस निरस्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। जल्द ही इनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। पूर्व में संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा था। विज्ञापन

मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। डीआई ने बताया कि जिले में 700 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है। जबकि 50 थोक दवा विक्रेताओं ने लाइसेंस ले रखा है। इसके इतर कई जगहों में अवैध तरीके से मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है। उनपर कार्रवाई जारी है। डीआई शिव कुमार नायक ने बताया कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर लाइसेंस निरस्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। जल्द ही इनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। पूर्व में संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा था।मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। डीआई ने बताया कि जिले में 700 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है। जबकि 50 थोक दवा विक्रेताओं ने लाइसेंस ले रखा है। इसके इतर कई जगहों में अवैध तरीके से मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है। उनपर कार्रवाई जारी है।

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जिले में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले 30 मेडिकल स्टोरों पर जल्द कार्रवाई होगी। ड्रग इंस्पेक्टर (डीआई) की जांच में इन मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित व नशीली दवाओं की बिक्री होती पाई गई थी। इनका लाइसेंस निरस्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।