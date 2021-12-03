Pilibhit News: तेेंदुआ देख मचाया शोर, वन टीम को मिले पंजों के निशान

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पिछले चार दिनों से तेंदुआ गांव रम्पुरा कोन के समीप चहलकदमी कर रहा है। दो दिन पहले एक खाद की दुकान के पास तेंदुआ को सड़क पर घूमते कुछ लोगों ने देखा था। इसकी वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। बुधवार को गांव के समीप तेंदुआ देख लोगों ने शोर-शराबा किया। इसके बाद सामाजिक वानिकी की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर सोबरन लाल ने बताया कि टीम को तेंदुआ के पंजों के निशान मिले हैं। निगरानी मेंं टीम पहले से ही लगी हुई है। संवाद



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पूरनपुर। गांव रम्पुरा कोन के समीप तेंदुआ देखकर लोगों ने शोर-शराबा किया। सूचना पर पहुंची टीम को गांव के समीप तेंदुए के पंजों के निशान मिले।