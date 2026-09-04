सख्ती : बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल ले जाने-लाने पर लगी रोक

जिले में कई स्कूल संचालकों की ओर से बच्चों को लाने-ले जाने के लिए ई-रिक्शा का इस्तेमाल किए जाने की शिकायतों के बाद विभाग ने जांच कराई। जांच में सामने आए मामलों को गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ सुशील कुमार मिश्र ने 874 ई-रिक्शा संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही स्कूल संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि बच्चों के परिवहन में ई-रिक्शा का इस्तेमाल कराया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।परिवहन विभाग के एआरटीओ सुशील कुमार मिश्रा के मुताबिक, स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा और मानकों की जांच की जा रही है। ई-रिक्शा में बच्चों को निर्धारित क्षमता से अधिक बैठाने, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बिना जरूरी दस्तावेजों के संचालन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। संवाद